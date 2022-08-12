Пригрозила отключением телефона: аферистка выманила у жителя Челябинской области 118 тыс. рублей

Кыштымца обвела вокруг пальца телефонная мошенница Фото: Мария ЛЕНЦ

В Челябинской области мужчина лишился 118 тыс. рублей, побеседовав с незнакомкой, которая представилась сотрудницей оператора мобильной связи.

Мошенница напугала 30-летнего жителя Кыштыма, рассказав, что его договор на услуги связи истекает. Она пригрозила, что горожанин лишится своего номера телефона, если только не продлит контракт. А для этого нужно было сообщить женщине несколько кодов из СМС-ок.

Кыштымец так и поступил, а вскоре заметил, что с его банковской карты пропала крупная сумма денег. Выяснилось, что никакие договоры продлевать не нужно — это выдумка. На самом деле коды помогли мошеннице переадресовать все сообщения с телефона мужчины на другой номер и добиться доступа к личному кабинету банка.

Как рассказали в региональном ГУ МВД, обманщицу сейчас разыскивают. Возбудили уголовное дело о краже.

Ранее житель Миасса лишился 200 тыс. рублей, дав другу свой телефон поиграть.

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