Все остановки в Челябинске оборудуют закрытыми павильонами и защитными ограждениями

Остановки общественного транспорта в Челябинске собираются привести к единому виду Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске все остановки приведут к единому формату. Они будут оснащены закрытыми павильонами, защитными ограждениями и удобными подходами для пассажиров. Об этом сообщили в администрации Челябинска.

— Кроме того, по результатам мониторинга и просьбам жителей, на улицах Челябинска устанавливаются павильоны там, где их никогда не было. Это полноценные закрытые от осадков и солнца серые павильоны. Часть уже установили, еще часть находится в работе, — заявили в городской администрации.

За модернизацию остановок в Челябинске отвечают сотрудники учреждения «Геоцентр». Сейчас у них на балансе находятся более 450 павильонов: как новых, так и установленных несколько лет назад.

— Наша основная головная боль — это вандалы. Например, в этом году были установлены новые павильоны на улице Блюхера, и уже через 10 дней на одном разбили стекло. Мы подали заявление в полицию, заказали новое стекло, но все это время объект находится в не очень приглядном виде и состоянии. И таких примеров, к сожалению, очень много, — рассказал руководитель МБУ «Геоцентр» Александр Степанов.

Сотрудники учреждения «Геоцентр» ежедневно проводят мойку и очистку павильонов от граффити. В день удается привести в порядок около 20 остановок.

Новыми трамвайными и автобусными павильонами уже укомплектовали отремонтированный Ленинградский мост. А за этот сезон планируется установить порядка 40 остановок там, где их никогда не было. В целом в Челябинске должно появится более 100 новых объектов для пассажиров.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru