В Челябинске загорелась «Газель» во время движения по мосту

Фото: кадр с видео
В Челябинске на мосту по улице Новомеханическая загорелась «Газель». Водитель успел вовремя покинуть автомобиль и вызвал пожарных.
— На место происшествия выезжали сотрудники МЧС, возгорание локализовано, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Пострадавших нет. Сейчас выясняются причины возгорания.
Накануне в Челябинской области загорелась фура на трассе М-5. Водитель успел остановиться и выскочить из автомобиля.
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