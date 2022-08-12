В Челябинске загорелась «Газель» во время движения по мосту

Фото: кадр с видео

В Челябинске на мосту по улице Новомеханическая загорелась «Газель». Водитель успел вовремя покинуть автомобиль и вызвал пожарных.

— На место происшествия выезжали сотрудники МЧС, возгорание локализовано, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Пострадавших нет. Сейчас выясняются причины возгорания.

Накануне в Челябинской области загорелась фура на трассе М-5. Водитель успел остановиться и выскочить из автомобиля.

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