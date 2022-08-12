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Спорт12 августа 2022 13:14

Челябинский «Трактор» выиграл Кубок Ромазана во второй раз в истории

Черно-белые стали победителями Мемориала Ромазана-2022 в Магнитогорске
Алексей МИКУШИН
Алексей МИКУШИН
Капитан «Трактора» Сергей Калинин с Кубком мемориала Ромазана-2022. Фото ХК «Трактор»

Капитан «Трактора» Сергей Калинин с Кубком мемориала Ромазана-2022. Фото ХК «Трактор»

Челябинский «Трактор» на Мемориале Ромазана уверенно выиграл два стартовых матча — у «Металлурга» (4:1) и «Автомобилиста (4:2).

Сегодня, 12 августа в заключительном матче турнира черно-белые уступили в овертайме хабаровскому «Амуру» 1:2 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0).

Хабаровчане открыли счет в начале второго периода. «Трактор» отыгрался за две минуты до сирены (гол – Артем Блажиевский). Но в овертайме «Амур» добыл-таки победу.

Даже эта неудача по итогам всего турнира позволила «Трактору» во второй раз в истории турнира выиграть Кубок Ромазана.

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