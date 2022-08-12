Турист из Челябинска сорвался со склона в горах Кабардино-Балкарии

Инцидент произошел на перевале «Актопрак» в Эльбрусском районе. Фото: ГУ МЧС России по КБР

На перевале «Актопрак» в Эльбрусском районе пострадал 63-летний турист из Челябинска. Он сорвался со склона вместе с 50-летним путешественником из Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Кабардино-Балкарии.

— На поисково-спасательные работы привлекались спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России в количестве пяти человек и одной единицы техники, — уточнили в чрезвычайном ведомстве.

Пострадавшие получили множественные травмы. Спасатели эвакуировали туристов и передали их сотрудникам скорой помощи.

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