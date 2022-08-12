Школьников Челябинской области отправляют в бесплатные путешествия по родному краю

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Челябинской области школьников начали отправлять в бесплатные путешествия по родному краю. Речь идет о государственном проекте, направленном на популяризацию туризма для учащихся с 5 по 9 классы. Так, в минувшие выходные с Челябинском уже познакомились две группы школьников из Верхнего Уфалея, Пласта, Южноуральска и Увельского района. Об этом рассказала в своем Telegram-канале глава Ростуризма Зарина Догузова.

— Туроператоры подготовили для них два интересных путешествия: «Челябинск – город профессий» и «Тихо! Идет съемка!». Ребята смогли побывать в телерадиоцентре, студии мультипликации, информационном центре атомной отрасли, прогулялись по набережной реки Миасс и пешеходной улице Кировке, — рассказала Зарина Догузова.

На Южном Урале для школьников доступны 13 бесплатных туров, которые включают в себя трансфер на автобусах и пригородных электропоездах. Маршруты для юных туристов сделаны так, чтобы путешествие для них было не только интересным и увлекательным, но и полезным.

Школьники из Челябинска могут отправиться в путешествия по Златоусту, Троицку и Кыштыму. Ребят ждет знакомство с оружейным искусством и купеческими особняками, прогулка по национальному парку «Таганай». Также семь туров предполагают и посещение Челябинска.

Напомним, Челябинская область вошла в пилотный проект популяризации туризма для детей-школьников, реализуемый Ростуризмом совместно с Минфином России. Социальные сертификаты смогут получить 8879 школьников Челябинской области, отличившихся в учебе, спорте и творчестве. Программа реализуется благодаря нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства».

Напомним, Челябинская область вошла в пилотный проект популяризации туризма для детей-школьников, реализуемый Ростуризмом совместно с Минфином России. Социальные сертификаты смогут получить 8879 школьников Челябинской области, отличившихся в учебе, спорте и творчестве. Программа реализуется благодаря нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства».

Как принять участие в проекте

Родителям нужно связаться с органом региональной власти в сфере туризма. Полный список можно найти на сайте Ростуризма.

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