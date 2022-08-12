В Челябинске задержали женщину, создавшую туристическую пирамиду с билетами на авиаперелеты

На женщину подали заявление в полицию девять человек. Фото: Иван ВИСЛОВ

Полицейские возбудили уголовное в отношении 38-летней челябинки, которая создала финансовую пирамиду с дешевыми авиабилетами. Женщина уже задержана. За мошенничество с использованием служебного положения ей грозит до шести лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

— С заявлениями на противоправный характер деятельности челябинки в органы внутренних дел обратились девять человек, которые лишились более 250 тысяч рублей, — сообщили в ведомстве.

Оперативники предполагают, что число жертв может быть гораздо больше. И они могут находиться не только в Челябинской области, но и в других регионах России. Всех потерпевших просят обратиться с заявлениями в полицию.

Напомним, челябинцы покупали у женщины сертификаты на авиаперелеты по России — туда и обратно можно было слетать всего за пять тысяч рублей. Правда, воспользоваться уникальным предложением смогли не все. По словам пострадавших, продавец сертификатов покупала билеты в одну сторону, а обратно туристам приходилось возвращаться за свой счет.

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