В Челябинской области построили две современные школы к 1 сентября

Школа в Верхнеуральске. Фото: региональный Минобр

В Челябинской области к началу новому учебному году построили две современные школы. Одна из них находится в Южноуральске, другая – в Кунашаке. Как сообщили в пресс-службе регионального Минобра, каждое учебное заведение рассчитано на 500 мест.

В кунашакской школе имеются интерактивные классы, спортзал, библиотека с местами для коворкинга, медицинский блок, актовый зал и просторные кабинеты. Также при строительстве учебного заведения было уделено особое внимание детям с ограниченными возможностями – для них сделана безбарьерная среда.

Школа в Кунашаке. Фото: региональный Минобр

В Верхнеуральске дети из школы №2 ранее учились в здании, построенном в конце XIX века. Кроме того, там отсутствовал пищеблок. Питанием детей обеспечивала соседняя школа № 1.

С 1 сентября ученики школы №2 будут учиться уже в новом здании. В Учебном заведении есть пищеблок со столовой на 280 посадочных мест. Это позволит обеспечить школьников горячим, качественным двухразовым питанием. Были созданы и помещения для работы групп продленного дня. В старом здании это было недоступно из-за отсутствия соответствующих условий.

Для новой школы закупили современное оборудование: 100 компьютеров, 38 проекторов, 3 интерактивные панели, 28 планшетов, 30 мобильных компьютеров, 43 МФУ, большое количество материала на электронных носителях. А Школьная библиотека с читальным залом позволит детям заниматься проектной, исследовательской деятельностью в комфорте.

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