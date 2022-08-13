Челябинская область отказалась оцифровывать мусорные полигоны региона

Проект позволит актуализировать данные об их состоянии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Челябинская область стала одним из 17 регионов России, которые не приняли участие в проекте по оцифровке мусорных полигонов. Об этом рассказали в пресс-службе Российского экологического оператора.

— Проект направлен на снижение рисков нарушения законодательства в сфере обращения с ТКО. Пока заявки по крупным объектам не подали 17 субъектов РФ, — говорится в сообщении на сайте РЭО.

По задумке оператора, мусорные полигоны будут снимать беспилотники для создания дальнейшей 3D-модели свалок. Это поможет уточнить инвентаризацию объектов и актуализировать данные об их состоянии.

Есть и положительные изменения в Челябинской области в плане экологии. В Парке дружбы в Челябинске начали высаживать новую партию деревьев. Всего планируют высадить около 500 молодых яблонь, ясеней, сосен и рябин.

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