В Челябинске начались массовые проверки мотоциклистов

Экипажы будут курсировать на всех основных магистралях Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ГИБДД Челябинской области объявил о начале массовой проверки мотоциклистов в Челябинске. Как уточняют в пресс-службе дорожного ведомства, водителей будут проверять с 12 по 14 августа.

— На дорогах города стартовало профилактическое мероприятие «Мотоциклист». Полицейские будут выяснять, все ли водители двухколесного транспорта имеют право на управление, а также соблюдают ли они скоростной режим. Экипажи ДПС будут патрулировать на основных магистралях города Челябинска, — рассказали в пресс-службе.

Кроме того, в Госавтоинспекции также напомнили о штрафах, которые грозят мотоциклистам за движение на транспорте без специальных шлемов и защитной экипировки.

Напомним, что сейчас челябинские дорожники занимаются разработкой единого формата остановок для пассажиров. Они будут оснащены закрытыми павильонами, защитными ограждениями и удобными подходами для пассажиров.

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