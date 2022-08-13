Всегда долго «отхожу»: Челябинский омбудсмен поделилась впечатлениями от изолятора

Фото: Юлия Сударенко / ВКонтакте

Омбудсмен в Челябинской области Юлия Сударнеко написала очень эмоциональный пост после визита следственного изолятора № 4. Как пишет сама уполномоченный по правам человека, она всегда тяжело переживает посещение СИЗО, а в этот раз ей встретились две девочки, задержанные по подозрению в сбыте наркотиков.

— Всегда очень долго «отхожу» от посещения следственных изоляторов, ком в горле. Две девочки, подружки с детского сада, а ныне десятиклассницы, находящиеся в одной камере в следственном изоляторе! Стоят, улыбаются нервно, пытаясь выглядеть уверенно и стойко, а для уверенности повода нет никакого, — пишет Сударенко в своих социальных сетях.

Напомним, что в статье,по которой девочек задержали, максимальное наказание составляет 20 лет лишения свободы для взрослых и 10 лет лишения свободы для несовершеннолетних.

Другое резонансное дело рассмотрели вчера в Троицком городском суде Челябинской области. Там прокурор запросил 12 лет колонии строгого режима для Рамиза Асфандиярова, обвиняемого в расправе над своей двухлетней дочерью.

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