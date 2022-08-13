Челябинцев предупредили о ремонте на областных дорогах

На некоторых участках движение полностью закрыто Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ГИБДД Челябинской области предупредило челябинцев о ремонтых работах, которые будут проходить на областных дорогах в эти выходные. Движение может быть затруднено сразу на нескольких участков.

— В предстоящие выходные дни многие жители области отправятся за город, на озера Южного Урала. Хотим напомнить, что в связи с проведением ремонтных работ может быть затруднено движение на нескольких участках, — уточнили в пресс-службе областного ГИБДД.

Так проблемы могут быть на автодороге «Подъезд к г. Екатеринбургу», трассе А-310 Челябинск — Троицк — граница с Республикой Казахстан и участке М-5 «Урал» .от Чебаркуля до Миасса.

Кроме того, полностью закрыто движение на автодороге Златоуст — Магнитка от съезда к Национальному парку «Таганай» до границы Златоуста. Объехать эти участки можно в Златоусте, Медведевке, Кусе и Магнитке.

Ранее ГИБДД Челябинской области объявил о начале массовой проверки мотоциклистов в Челябинске. Как уточняют в пресс-службе дорожного ведомства, водителей будут проверять с 12 по 14 августа.

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