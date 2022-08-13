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Общество13 августа 2022 5:04

Участница шоу «Поле Чудес» из Челябинской области подарила Якубовичу тканевый чайный сервиз

Как отреагировал ведущий телепрограммы на необычный подарок
Ян Стоев
Ян Стоев
Подарок жительницы Челябинской области очень заинтересовал Якубовича

Подарок жительницы Челябинской области очень заинтересовал Якубовича

Фельдшер из Челябинской области Люция Бакирова приняла участие в телешоу «Поле чудес». Женщина подарила ведущему Леониду Якубовичу тканевый чайный сервиз и другие подарки.

— Первым делом это чайный сервиз, мед с нашей земли, чай – микстура для души, и, соответственно, соленья, варенье. Чем богата наша земля, тем и рады, — отметила жительница Челябинской области.

Якубовича из всех подарков больше всего заинтересовал чайный сервиз. Он осмотрел его и даже пощупал руками.

Женщина живет в поселке Карагайский Верхнеуральского района. В разговоре с ведущим обмолвилась, что 36 лет проработала фельдшером. Этот факт из биографии вызвал уважение у Якубовича – тот подошел к женщине и поцеловал ей руку.

Жительница Челябинской области угадала две буквы, но потом ошиблась с ответом. Увы, взять приз ей не удалось. Победителем розыгрыша стал житель поселка Запрудный Московской области.

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