Участница шоу «Поле Чудес» из Челябинской области подарила Якубовичу тканевый чайный сервиз

Подарок жительницы Челябинской области очень заинтересовал Якубовича

Фельдшер из Челябинской области Люция Бакирова приняла участие в телешоу «Поле чудес». Женщина подарила ведущему Леониду Якубовичу тканевый чайный сервиз и другие подарки.

— Первым делом это чайный сервиз, мед с нашей земли, чай – микстура для души, и, соответственно, соленья, варенье. Чем богата наша земля, тем и рады, — отметила жительница Челябинской области.

Якубовича из всех подарков больше всего заинтересовал чайный сервиз. Он осмотрел его и даже пощупал руками.

Женщина живет в поселке Карагайский Верхнеуральского района. В разговоре с ведущим обмолвилась, что 36 лет проработала фельдшером. Этот факт из биографии вызвал уважение у Якубовича – тот подошел к женщине и поцеловал ей руку.

Жительница Челябинской области угадала две буквы, но потом ошиблась с ответом. Увы, взять приз ей не удалось. Победителем розыгрыша стал житель поселка Запрудный Московской области.

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