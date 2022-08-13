Главным полицейским Копейска стал подполковник с 20-летним стажем

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

Начальник ГУ МВД России по Челябинской области Михаил Скоков побывал с рабочим визитом в Копейске. Он провел совещание с местными полицейскими и представил их нового руководителя – подполковника полиции Василия Горохова.

— Верю, что возглавляемый Василием Гороховым коллектив способен выполнить все поставленные задачи по борьбе с преступностью и обеспечению правопорядка. Но главным критерием оценки нашей работы должно оставаться доверие граждан. Это возможно, если люди будут довольны работой органов внутренних дел и гордиться своей полицией, — напутствовал нового начальника ОМВД Михаил Скоков.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, Василий Горохов начал служить в копейском отделе органов внутренних дел с 2004 года. Общий стаж оперативной работы у него составляет почти 20 лет. В 2015 году он был назначен заместителем начальника копейской полиции, а с начала 2021 года возглавлял отдел полиции «Калининский» УМВД по городу Челябинску.

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