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Общество13 августа 2022 6:09

В Челябинске из-за коммунальной аварии появился декоративный мини-фонтан

Вода начала бить струями из-под закрытого люка
Ян Стоев
Ян Стоев
Фото: читатель КП

Фото: читатель КП

В Челябинске из-за коммунальной аварии затопило дорогу на улице Марченко. Вода большим потоком начала бить из отверстий закрытого люка.

Инцидент произошел прошлым вечером. Буквально за один час дорогу размыло большой лужей. Из-за этого пешехода пришлось обходить стороной мокрый участок.

На место протечки вызвали аварийную службу. Сейчас последствия устранены.

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