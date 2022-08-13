В Челябинске из-за коммунальной аварии появился декоративный мини-фонтан

Фото: читатель КП
В Челябинске из-за коммунальной аварии затопило дорогу на улице Марченко. Вода большим потоком начала бить из отверстий закрытого люка.
Инцидент произошел прошлым вечером. Буквально за один час дорогу размыло большой лужей. Из-за этого пешехода пришлось обходить стороной мокрый участок.
На место протечки вызвали аварийную службу. Сейчас последствия устранены.
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