В Челябинской области снова объявлено штормовое предупреждение

Несмотря на дожди, в регионе будет держаться жаркая погода Фото: Алексей БУЛАТОВ

Несмотря на теплую погоду, в Челябинской области ожидаются дожди, грозы и сильный ветер. Из-за мощных порывов, в региональном МЧС объявили штормовое предупреждение.

— По данным Челябинского гидрометцентра днем 26 августа на территории Челябинской области ожидаются грозы, возможен град, порывы ветра при грозах 15-20 м/с. Следует особенно тщательно соблюдать меры безопасности, — предупреждают в ведомстве.

При этом в Челябинской области снова держится жара. В среднем, темпереатура в регионе будет держаться в районе от +29 до +32 градусов. Однако местами будут дожди, грозы и град.

МЧС по Челябинской области просит жителей региона соблюдать правила безопасности при штормовом предупреждении. Людей в непогоду просят не стоять под рекламными щитами, линиями электропередач, под деревьями и около стен домов.

Кстати, вчера из-за непогоды губернатору Алексею Текслеру пришлось почти десять минут выступать под ливнем. Это произошло во время церемонии открытия «I Всероссийской спартакиады среди сильнейших спортсменов».

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