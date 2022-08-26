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Происшествия26 августа 2022 2:56

Глава СК Бастрыкин поставил на контроль дело укушенного ребенка из Челябинской области

Региональному комитету поручено предоставить доклад
Андрей МОСКВИЧЕВ
Бастрыкин получит доклад от регионального ведомства

Бастрыкин получит доклад от регионального ведомства

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава СК России Александр Бастрыкин проконтролирует расследование уголовного дела в отношении жительницы Магнитогорска, которая откусила нос своему 8-летнему ребенку. Об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета.

— Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области представить доклад об обстоятельствах произошедшего. Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства, — объяснили в ведомстве.

По версии следствия, женщина систематически избивала ребенка и укусила его за нос. Сейчас малыша передали бабушке в другой регион.

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