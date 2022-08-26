Глава СК Бастрыкин поставил на контроль дело укушенного ребенка из Челябинской области

Бастрыкин получит доклад от регионального ведомства Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава СК России Александр Бастрыкин проконтролирует расследование уголовного дела в отношении жительницы Магнитогорска, которая откусила нос своему 8-летнему ребенку. Об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета.

— Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области представить доклад об обстоятельствах произошедшего. Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства, — объяснили в ведомстве.

По версии следствия, женщина систематически избивала ребенка и укусила его за нос. Сейчас малыша передали бабушке в другой регион.

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