В Челябинске началась всероссийская спартакиада по легкой атлетике

Церемония открытия состоялась на сталионе имени Елесиной Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске 25 августа стартовала Всероссийская спартакиада сильнейших по легкой атлетике. Ее торжественное открытие состоялось на стадионе имени Елены Елесиной.

Церемонию сопровождал проливной дождь. Дождь начался во время вступительной речи губернатора Алексея Текслера. Глава региона не стал прерываться из-за погоды, хотя зонта у него не оказалось, а вскоре после окончания его выступления снова выглянуло солнце.

— К нам, в Челябинск, приехали лучшие спортсмены страны. Для них это главный старт сезона. Я очень рад, что мы с вами лично сможем увидеть наших замечательных спортсменов, — сказал Алексей Текслер под дождем.

На празднике по случаю открытия спартакиады выступили также канатоходец Максим Кагин и группа ЛАУД. А в финале торжества запустили фейерверк.

Но празднованием 25 августа не ограничились. Уже состоялись первые соревнования.

Как рассказали в региональном министерстве физкультуры и спорта, в спартакиаде участвуют 444 спортсмена из 53 российских регионов. Разыграть планируют 46 комплектов наград. Соревнования продлятся до 28 августа.

«Золото» в беге с препятствиями на 3 тыс. метров уже завоевал Максим Якушев. Он пришел к финишу с заметным отрывом от соперников.

В беге на 100 метров победу одержала Кристина Макаренко.

Первое место по прыжкам в длину досталось Елене Соколовой, а Анжелика Сидорова стала лучшей в прыжках с шестом.

В беге на 5 тыс. метров лидерами стали Владимир Никитин и Светлана Аплачкина.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru