Проблемы с химией: в Челябинске 9% проб воды из водопровода не соответствуют нормам

Вода в Челябинске оказалась не вполне безопасной Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

У санитарных врачей возникли вопросы к качеству водопроводной воды в Челябинске. Как рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора, безукоризненного соответствия всем нормам в городе не наблюдается.

За первое полугодие 2022 года в ведомстве взяли на экспертизу 127 проб холодной воды. 8,7% образцов не соответствовали нормативам по химическим показателям, а еще одна проба не отвечала гигиеническим требованиям.

За шесть месяцев взяли также 32 пробы горячей воды из-под крана. Из них два образца отклонялись от нормативов по санитарно-химическим показателям.

Напомним, весной челябинцы стали массово жаловаться на почерневшую воду из-под кранов. В городе долго выясняли причины этого явления. В итоге в мэрии заявили, что все дело в застое воды в Шершневском водохранилище и технических особенностях бойлеров в домах.

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