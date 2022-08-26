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Происшествия26 августа 2022 4:31

Снес под корень: пьяный водитель сломал и обрушил на себя электростолб в Челябинской области

В Челябинской области пьяный водитель сломал и уронил на себя электроопору
Елена КОЛЧИНА
Фото: ОМВД по Каслинскому району

Фото: ОМВД по Каслинскому району

В Вишневогорске Челябинской области машина врезалась в электроопору.

68-летний водитель ВАЗ-21102 был пьян. На повороте он не удержал руль, выехал на обочину, а затем врезался в столб и металлический забор. Столб сломался и повалился на машину. Автомобиль помяло, но водитель уцелел.

Фото: ОМВД по Каслинскому району

Фото: ОМВД по Каслинскому району

— Виновник ДТП от госпитализации отказался, — рассказали в ОМВД по Каслинскому району.

При разбирательстве выяснилось, что у любителя алкоголя ранее уже забрали водительские права за пьяное вождение.

Теперь в отношении пенсионера возбудили уголовное дело о вождении в состоянии опьянения лицом, подвернутым административному наказанию. Мужчине грозит лишение свободы на срок до двух лет и штраф до 300 тыс. рублей.

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