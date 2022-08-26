Снес под корень: пьяный водитель сломал и обрушил на себя электростолб в Челябинской области

Фото: ОМВД по Каслинскому району
В Вишневогорске Челябинской области машина врезалась в электроопору.
68-летний водитель ВАЗ-21102 был пьян. На повороте он не удержал руль, выехал на обочину, а затем врезался в столб и металлический забор. Столб сломался и повалился на машину. Автомобиль помяло, но водитель уцелел.
Фото: ОМВД по Каслинскому району
— Виновник ДТП от госпитализации отказался, — рассказали в ОМВД по Каслинскому району.
При разбирательстве выяснилось, что у любителя алкоголя ранее уже забрали водительские права за пьяное вождение.
Теперь в отношении пенсионера возбудили уголовное дело о вождении в состоянии опьянения лицом, подвернутым административному наказанию. Мужчине грозит лишение свободы на срок до двух лет и штраф до 300 тыс. рублей.
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