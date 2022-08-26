Россияне стали меньше играть в азартные игры – big data Tele2

Фото предоставлено пресс-службой Tele2

В исследование компании вошли казино в Калининградской области, Алтайском, Краснодарском и Приморском краях. В целом в этих регионах число туристов снизилось на 14% год к году. Вместе с тем по итогам июня трафик букмекерских сервисов сократился на 20% в сравнении с началом года.

В рамках исследования аналитики оператора изучили дата-активность клиентов в казино «Сочи» и Boomerang в Краснодарском крае, Sobranie в Калининградской области, Tiger de Crystal в Приморском крае, Altai Palace в Алтайском крае.

Наибольшее снижение суммарного трафика в игровых зонах относительно прошлого года пришлось на март и апрель – минус 29% и 30% соответственно. Традиционно переломный с точки зрения роста туристической активности май показал увеличение на 17% относительно апреля 2022 года. Тем не менее объем израсходованного дата-трафика на территории казино за май ниже прошлогоднего на 25%. В июне трафик продолжил рост, но все равно был ниже уровня прошлого года на 14%.

Наибольшее снижение дата-активности за полгода зафиксировано в игорных заведениях Boomerang и Altai Palace – на 37% и 45% соответственно. За аналогичный период 2021 года клиенты оператора скачали там 68% от суммарного трафика во всех пяти локациях. При этом трафик вырос в Краснодарском крае и в Приморье: в казино Sobranie и «Сочи» – на 15% и 17%, в Tiger de Crystal – на 11%. Однако этот рост не компенсировал более чем 20%-е снижение трафика во всех легальных игровых зонах.

По данным геоаналитической платформы Tele2, за отчетный период регионы с легальными игорными зонами посетило на 14% меньше туристов, чем годом ранее. В марте и апреле туристический поток в регионы снизился на 16% год к году, в мае – на 26% относительно результатов прошлого года. При этом приток туристов зафиксирован в Приморском крае, где он составил 23% год к году, и в Алтайском крае – 18%.

Tele2 также проанализировала трафик в букмекерских сервисах. В июне он снизился на 20% по сравнению с началом года, причем первая волна снижения трафика (-10%) была зафиксирована в марте 2022 года.

С марта букмекерские сервисы также стали терять в числе игроков среди клиентов Tele2. К маю основное снижение пришлось на 1xstavka и Fonbet, которые потеряли примерно 50% дневных пользователей в сравнении с началом года. Однако в июне уход клиентов этих платформ среди абонентов Tele2 остановился – они стали прибавлять в долях, в то время как число игроков Winline по-прежнему сокращалось в абсолютных значениях. Тем не менее платформа по-прежнему является лидером по числу пользователей: доля Winline составляет порядка 40% клиентов букмекерских сервисов. На втором месте – 1xstavka (25%), третью позицию занимает Fonbet (15%). Суммарно они удерживают долю порядка 80%.

По информации от пресс-службы Tele2