Юные фотографы из Челябинска стали трехкратными победителями всероссийского конкурса «Поколение М» и прошли стажировку в Москве

В Москве Алина выполняла задания, одно из которых - показать жизнь двориков Арбата. Фото: МТС

Юный фотограф из Челябинска – Алина Нурутдинова – стала победителей всероссийского фотоконкурсе «Life-фото», который проходил в рамках творческо-благотворительного проекта компании МТС «Поколение М». Благодаря этому Алина принесла Челябинску уже третью победу в федеральном конкурсе фотографии проекта и прошла стажировку в «РУСС ПРЕСС ФОТО» в Москве.

Победная фотография Алины Нурутдиновой. Фото: МТС

На протяжении пяти дней Алина Нурутдинова перенимала опыт известного фотографа, куратора проекта «Поколение М» и создателя культурного проекта «РУСС ПРЕСС ФОТО» Василия Прудникова. Обучение включило теоретическую часть, на которой Алина узнала, на что важно обращать внимание при построении кадра и съемке, а также познакомилась с персональными лайфхаками мастера. Второй блок стажировки помог ей закрепить новые знания на практике, выполняя задания Василия Прудникова и разбирая итоговые фотоснимки вместе с ним. Так, Алина снимала дворики Арбата, делала пленочные портретные фотографии, училась предметной съемке, работала с моделями и студийный оборудованием.

«Лауреат первого места Алина Нурутдинова – очень активный участник конкурса «Поколение М», она предложила десятки фотографий, все очень достойного уровня. Мы выбрали такой кадр, который говорит сам за себя, во-первых, это просто хорошая самодостаточная фотография на все времена. Идеальна по композиции, но и не ограниченна формой, в снимке заложена смысловая тематическая нагрузка. Смотришь на сюжет и не только любуешься непосредственной природной красотой, но и чувствуешь ранимость природы, переданную автором в одинокой паре деревьев. Поздравляем Алину с заслуженной победой», – отметил Василий Прудников, куратор фотонаправления проекта «Поколение М».

Василий Прудников на протяжении 5 дней делился персональными лайфхаками с Алиной. Фото: МТС

«Фотография – это мое хобби, которым я живу уже больше пяти лет и занимаюсь в фотоклубе. Стараюсь чаще гулять с фотоаппаратом и ловить интересные моменты, тренировать насмотренность. Самые удачные, на мой взгляд снимки, я загружаю на сайт проекта «Поколение М». Мне очень приятно, что мою работу среди тысяч других отметил Василий Прудников и я смогла пройти такую стажировку. Считаю, что это ценный опыт – я узнала много нового и эти знания сразу же начала использовать в съемке. Обязательно продолжу заниматься фотографией и хочу связать с ней свою жизнь», – рассказала Алина Нурутдинова, победитель фотоконкурса проекта «Поколение М».

Участники проекта «Поколение М» также становятся частью большого благотворительного движения и помогают тяжелобольным сверстникам своим творчеством. За загруженные на сайт работы и их просмотры МТС начисляет баллы на «Счетчик добра» проекта, которые затем конвертирует в реальные деньги по курсу «1 балл = 1 рубль» и направляет на помощь детям, нуждающимся в лечении. В рамках «Поколения М» уже собрано более 22 миллионов рублей, которые направлены на 69 детских операций. Такой механизм с детства позволяет формировать в человеке гуманистические качества и ответственность за тех, кому требуется поддержка.

Обучение включило теоретическую и практическую части. Фото: МТС

Новости компаний