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Общество26 августа 2022 5:28

Юные фотографы из Челябинска стали трехкратными победителями всероссийского конкурса «Поколение М» и прошли стажировку в Москве

На протяжении пяти дней Алина Нурутдинова перенимала опыт известного фотографа
Источник:kp.ru
В Москве Алина выполняла задания, одно из которых - показать жизнь двориков Арбата. Фото: МТС

В Москве Алина выполняла задания, одно из которых - показать жизнь двориков Арбата. Фото: МТС

Юный фотограф из Челябинска – Алина Нурутдинова – стала победителей всероссийского фотоконкурсе «Life-фото», который проходил в рамках творческо-благотворительного проекта компании МТС «Поколение М». Благодаря этому Алина принесла Челябинску уже третью победу в федеральном конкурсе фотографии проекта и прошла стажировку в «РУСС ПРЕСС ФОТО» в Москве.

Победная фотография Алины Нурутдиновой. Фото: МТС

Победная фотография Алины Нурутдиновой. Фото: МТС

На протяжении пяти дней Алина Нурутдинова перенимала опыт известного фотографа, куратора проекта «Поколение М» и создателя культурного проекта «РУСС ПРЕСС ФОТО» Василия Прудникова. Обучение включило теоретическую часть, на которой Алина узнала, на что важно обращать внимание при построении кадра и съемке, а также познакомилась с персональными лайфхаками мастера. Второй блок стажировки помог ей закрепить новые знания на практике, выполняя задания Василия Прудникова и разбирая итоговые фотоснимки вместе с ним. Так, Алина снимала дворики Арбата, делала пленочные портретные фотографии, училась предметной съемке, работала с моделями и студийный оборудованием.

«Лауреат первого места Алина Нурутдинова очень активный участник конкурса «Поколение М», она предложила десятки фотографий, все очень достойного уровня. Мы выбрали такой кадр, который говорит сам за себя, во-первых, это просто хорошая самодостаточная фотография на все времена. Идеальна по композиции, но и не ограниченна формой, в снимке заложена смысловая тематическая нагрузка. Смотришь на сюжет и не только любуешься непосредственной природной красотой, но и чувствуешь ранимость природы, переданную автором в одинокой паре деревьев. Поздравляем Алину с заслуженной победой», – отметил Василий Прудников, куратор фотонаправления проекта «Поколение М».

Василий Прудников на протяжении 5 дней делился персональными лайфхаками с Алиной. Фото: МТС

Василий Прудников на протяжении 5 дней делился персональными лайфхаками с Алиной. Фото: МТС

«Фотография это мое хобби, которым я живу уже больше пяти лет и занимаюсь в фотоклубе. Стараюсь чаще гулять с фотоаппаратом и ловить интересные моменты, тренировать насмотренность. Самые удачные, на мой взгляд снимки, я загружаю на сайт проекта «Поколение М». Мне очень приятно, что мою работу среди тысяч других отметил Василий Прудников и я смогла пройти такую стажировку. Считаю, что это ценный опыт – я узнала много нового и эти знания сразу же начала использовать в съемке. Обязательно продолжу заниматься фотографией и хочу связать с ней свою жизнь», – рассказала Алина Нурутдинова, победитель фотоконкурса проекта «Поколение М».

Участники проекта «Поколение М» также становятся частью большого благотворительного движения и помогают тяжелобольным сверстникам своим творчеством. За загруженные на сайт работы и их просмотры МТС начисляет баллы на «Счетчик добра» проекта, которые затем конвертирует в реальные деньги по курсу «1 балл = 1 рубль» и направляет на помощь детям, нуждающимся в лечении. В рамках «Поколения М» уже собрано более 22 миллионов рублей, которые направлены на 69 детских операций. Такой механизм с детства позволяет формировать в человеке гуманистические качества и ответственность за тех, кому требуется поддержка.

Обучение включило теоретическую и практическую части. Фото: МТС

Обучение включило теоретическую и практическую части. Фото: МТС

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