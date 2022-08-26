На Ленинградском мосту в Челябинске появились сияющие снопы: другие мосты на очереди

Фото: администрация Челябинска

В Челябинске начали украшать мосты к Дню города. Пока что конструкции с гирляндами монтируют и проверяют, а включат их в главный вечер торжеств, 10 сентября.

На открытом накануне после ремонта Ленинградском мосту уже успели установить 30 светящихся украшений. Вокруг фонарных столбов выросли золотистые снопы. Вечером 25 августа их работу протестировали, неполадок не обнаружили.

Как рассказали в мэрии Челябинска, украшения также установили на мосту через Миасс по улице Красной. А на мостах на улице Кирова и Свердловском проспекте работы пока продолжаются.

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