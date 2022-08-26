Пошли гулять на ночь глядя: родители и двое маленьких детей потерялись в лесу в Челябинской области

Евгений Язов. Фото: ГУ МВД по Челябинской области

В Чебаркульском районе родители с двумя детьми потерялись в лесу. Отыскать их удалось глубоко за полночь. Помог участковый, хорошо изучивший местность.

Жители села Пустозерово решили вечером погулять на природе. Родители с детьми 6 и 8 лет углубились в лес, но не подумали, что скоро стемнеет. В результате семья заплутала в чаще. Самостоятельно выбраться к дому жители села пробовали до 2 часов ночи. Потом сдались и позвонили в службу спасения.

Диспетчеры выслали на место происшествия поисковый отряд, а еще оповестили участкового уполномоченного Непряхинского сельского поселения.

Старший лейтенант полиции Евгений Язов не пожалел личный УАЗик и поехал ночью на поиски. Он созвонился с заблудившимися, узнал у них описание и координаты местности. Вот только мобильная связь в районе происшествия неустойчивая, из-за этого положение на карте определяется со сбоями.

К счастью, участковому помогали не только приложение для геолокации, но и хорошее знание окрестных лесов. Этим летом он уже дважды участвовал в поисковых операциях, помогал спасти из чащи потерявшихся грибников.

Как рассказали в региональном ГУ МВД, неудачно погулявшую семью удалось разыскать за два часа. Оказалось, что родители и дети забрели на территорию между озерами Барауз и Кайгасты. Уставших путешественников довезли до дома, медицинская помощь им не понадобилась.

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