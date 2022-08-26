Офис на улице Труда продолжит работу. Фото: Компаньон. Недвижимость России/vk.com

Руководители АН «Компаньон» и «Дан-Недвижимость» («Дан-Инвест») прокомментировали слияние двух компаний, в результате которого после выполнения всех обязательств «Компаньон» будет закрыт. Процедуру планируют завершить до конца года.

Это будет именно слияние компаний, речь о купле-продаже бизнеса не идет.

— Есть разные способы развиваться: можно набирать новых сотрудников, можно идти через поглощение компаний, а мы выбрали, может быть, не очень популярный формат — слияние с другим крупным агентством Челябинска. Я иду на этот шаг абсолютно уверенной, что так будет лучше для наших коллективов и клиентов, — прокомментировала генеральный директор агентства недвижимости «Компаньон» Влада Валге.

Влада Валге и Валентин Корытный Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Как отметил генеральный директор компании «Дан-Недвижимость» Валентин Корытный, риелторы обеих компаний сотрудничали на совместных сделках и уже знакомы друг с другом.

Сотрудникам уже сделали предложение перейти в новую компанию. При этом часть сотрудников «Дан» переедет в офис «Компаньона», расположенный рядом с МФЦ на Труда. Если возникнет необходимость или пожелание клиента, действующие договоры могут быть перезаключены на новое юрлицо.

Отметим, что «Компаньон» и «Дан-Недвижимость» — одни из старейших агентств недвижимости в Челябинске, работают 19 и 18 лет соответственно.

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