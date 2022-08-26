А вас он не обманывал? В Челябинске серийный мошенник предлагал жертвам все, от мяса до медкомиссии

32-летнего мужчину подозревают в мошенничестве. Фото: ГУ МВД по Челябинской области

В Челябинске полицейские задержали подозреваемого в целой серии мошенничеств. Под самыми разными предлогами он похищал деньги у горожан. Суммы ущерба составляют от 3 до 80 тыс. рублей.

32-летний мужчина хватался за любую возможность облапошить челябинцев. Предлагал помощь в прохождении медкомиссии, получении водительских прав и поиске работы. Доверчивых людей аферист искал повсюду.

— Случайному таксисту обещал продать по выгодной цене автомобильный чехол, продавцу в магазине предлагал купить качественное мясо через своих знакомых, узнавал, в каких товарах или услугах нуждаются их приятели и предлагал свои услуги в получении желаемого, — рассказали в региональном ГУ МВД.

Взяв предоплату, мужчина пропадал. Не показывался на глаза, не отвечал на звонки.

Полицейским пока удалось установить шесть случаев обмана. Общий ущерб превышает 100 тыс. рублей. В МВД возбудили уголовные дела о мошенничестве и не исключают, что с жалобами пока обратились не все пострадавшие. Челябинцев, у которых мошенник похитил деньги, просят позвонить в городской отдел уголовного розыска по номерам 8 (999) 371-29-60, 267-78-07.

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