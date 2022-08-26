Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество26 августа 2022 8:19

В Челябинской области пьяный пенсионер «заминировал» супермаркет

Хулигана нашли и задержали
Елена КОЛЧИНА
Среди продуктов в магазине пришлось искать бомбу

Среди продуктов в магазине пришлось искать бомбу

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Еманжелинске сетевой продуктовый магазин пришлось обыскивать из-за сообщения о минировании. Опасных предметов в помещении не нашли. Тогда начали искать телефонного террориста.

Как сообщает ИА «Уральский меридиан», совместными усилиями сотрудники ФСБ и патрульно-постовой службы задержали лжеминера. Это оказался 63-летний мужчина. О бомбе он рассказал, желая похулиганить, когда был пьян.

В отношении пенсионера возбудили уголовное дело о заведомо ложном сообщении о теракте. Мужчине грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru