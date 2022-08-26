В Челябинской области пьяный пенсионер «заминировал» супермаркет

Среди продуктов в магазине пришлось искать бомбу Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Еманжелинске сетевой продуктовый магазин пришлось обыскивать из-за сообщения о минировании. Опасных предметов в помещении не нашли. Тогда начали искать телефонного террориста.

Как сообщает ИА «Уральский меридиан», совместными усилиями сотрудники ФСБ и патрульно-постовой службы задержали лжеминера. Это оказался 63-летний мужчина. О бомбе он рассказал, желая похулиганить, когда был пьян.

В отношении пенсионера возбудили уголовное дело о заведомо ложном сообщении о теракте. Мужчине грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru