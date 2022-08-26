А был ли откушен нос? Детский омбудсмен рассказала о состоянии ребенка, которого истязала мачеха

Пока в этой истории много вопросов. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Откушен ли нос? Над этим вопросом спорят южноуральцы со вчерашнего вечера. По интернету разлетелась информация, что мать неоднократно била восьмилетнего сына, а потом и вовсе откусила ему нос.

Как оказалось, это была не родная мать мальчика, а его мачеха. Но все же как это могло произойти? На этот вопрос КП-Челябинск помогла ответить уполномоченная по правам ребенка в регионе Евгения Майорова:

– По фотографиям, которые у меня есть, речь не идет о том, что у ребенка откушен нос. Ребенок был в социально-реабилитационном центре. Из того, что говорят, он был в нормальном состоянии. Смотрела фотографии, характеристики. Хочу связаться с бабушкой, которая проживает в другом регионе.

Органы опеки уже передали мальчика бабушке. В отношении мачехи возбудили уголовное дело за истязание несовершеннолетнего и причинение тяжкого вреда здоровью.

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