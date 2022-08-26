«Сразу потерял сознание»: в Челябинске выясняют, кто избил экс-министра общественной безопасности

Евгению Савченко после операции пришлось ходить с костылями. Фото: общественная палата Челябинской области

В Челябинске после нападения на бывшего министра общественной безопасности, генерал-лейтенанта Евгения Савченко возбудили уголовное дело по статье о причинении вреда здоровью средней тяжести. Информацию об этом подтвердили в городском полицейском управлении.

— Подозреваемое пока не установлены, — уточнили в УМВД Челябинска.

Евгений Савченко избили еще в марте этого года. Об инциденте экс-министр подробно рассказал на своей странице в соцсети. Вместе с бывшими сослуживцами он отмечал юбилей налоговой полиции в одном из ресторанов в центре Челябинска (до работы в министерстве Евгений Савченко 10 лет служил в налоговой полиции, потом руководил региональным управлением ФСКН). Был поздний вечер, сослуживцы ждали такси. У выхода из ресторана к ним подошли несколько молодых людей крепкого телосложения. Они принялись кричать, обвиняли в нападении на своего друга. На возражения молодчики не реагировали, а вскоре бросились в драку.

— Почувствовал, как оторвался от земли, потом падение и резкую боль в ноге, от которой сразу потерял сознание, — вспоминает Евгений Савченко.

Бывший министр перенес операцию на ноге и в течение месяцев вынужден был передвигаться в гипсе и на костылях. По его словам, нападение снял на видео один из свидетелей. Очевидцы заметили также, как агрессоры скручивали номерные знаки со своей машины. Но все эти свидетельства до сих пор не помогли разыскать нападавших, расследование продолжается.

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