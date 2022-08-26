В Магнитогорске грузовик врезался в трамвай

Фото:vk.com/auto_mgn

В Магнитогорске 25 августа столкнулись трамвай и грузовик. Авария произошла на улице Магнитной.

Трамвай ехал по своему маршруту на полном ходу, а водитель грузовой машины решил повернуть прямо перед надвигающимся вагоном. Трамвай начал тормозить, но было поздно, произошло столкновение. Машины задели друг друга по касательной, но внушительная масса обоих участников столкновения сказалась на результатах аварии: обшивку трамвая серьезно поцарапало, от грузовика отвалились зеркало заднего вида и передний бампер с фарой.

Свидетели заметили, что грузовик не местный — судя по номерному знаку, машина зарегистрирована в Пензенской области.

— Благо, в это время мало пассажиров в трамвае, — рассказала свидетельница аварии в соцсети. — Проезжала, видела, никто не пострадал. А эти две железки разберутся. Конечно, жаль времени каждого, сколько простоя.

В региональном управлении ГИБДД подтвердили, что люди в аварии не пострадали.

Ранее в Магнитогорске в трамвай врезалась уборочная машина с огромной лопатой.

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