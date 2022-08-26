Безаварийный срок службы – 20 лет: в Металлургическом районе Челябинска отремонтируют теплопровод к отопительному сезону

Фото: администрация Челябинска

В этом году в Челябинске заменят порядка одного километра магистральных сетей на улице Румянцева. На участке, где ведутся работы, проложат современные трубы в пенополиуретановой изоляции. Завершить ремонт планируется к началу отопительного сезона. Об этом сообщили в своем Telegram-канале мэр Челябинска Наталья Котова.

— В новом отопительном сезоне будет улучшено качество теплоснабжения для шестидесяти тысяч жителей района, которые много лет страдали от изношенных сетей. Планируем завершить работы и полностью восстановить проезжую часть до 20 сентября, — рассказала Наталья Котова.

Фото: администрация Челябинска

По словам главы города, в Металлургическом районе уже много лет не проводился должным образом работы по замене теплопровода. Из-за этого во время отопительного сезона приходилось десятки раз проводить срочный ремонт, отключая отопление и горячую воду. Теперь проблема будет решена окончательно: безаварийный срок службы новых труб составит 20 лет.

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