Прокуратура обжаловала мягкий приговор зарезавшему дочь троичанину

Рамиз Асфандияров замахнулся ножом на жену, но попал по двухлетней дочери. Фото: Троицкая Телерадиокомпания / Youtube.com

В Челябинской области прокуратура обжаловала приговор жителю Троицка Рамизу Асафандиярову, осужденного к полутора годам колонии общего режима за смертельное ранение двухлетней дочери. Гособвинение считает, что 32-летнему мужчине назначили слишком мягкое наказание.

— Государственный обвинитель не согласился с вынесенным приговором суда, поскольку он является незаконным и подлежащим отмене в связи с несоответствием выводов суда фактическим обстоятельствам дела, — сообщили в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.

Трагедия произошла ночью 4 февраля в квартире одного из домов города Троицка. Как установили суд и следствие, во время ссоры пьяный Рамиз Асфандияров бросился с ножом на гражданскую жену, которая держала на руках двухлетнюю дочь. Отец случайно ранил девочку под коленку и рассек ей артерию. Пострадавшую увезли в больницу, где она скончалась от обильной кровопотери.

Напомним, изначально гособвинение просило назначить Асфандиярову 12 лет колонии строгого режима. Мужчине вменяли покушение на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ) и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Однако адвокат обвиняемого попросил суд переквалифицировать дело подзащитного на обвинение помягче, сославшись, что умысла навредить ребенку не было. В итоге Асфандиярову вынесли приговор за причинение смерти по неосторожности (ч.1 ст. 109 УК РФ) и за угрозу убийством или причинение тяжкого вреда здоровью (ч.1 ст. 119 УК РФ).

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