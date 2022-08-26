Из Челябинска запустят дополнительные поезда к Черному морю

Из Челябинска можно уехать на поезде в Сочи и Анапу Фото: Олег ЗОЛОТО

Из Челябинска в сентябре запустят дополнительные рейсы поездов к Черному морю. Из столицы Южного Урала они будут отправляться по нечетным числам. Об этом сообщили в пресс-службе ЮУЖД.

— В поездах предусмотрены вагоны разных классов обслуживания, есть багажное купе. Доступна услуга перевозки домашних животных без сопровождения владельцами, — рассказали в ЮУЖД.

Поезд №553/554 «Челябинск – Имеретинский Курорт» будет отправляться из Челябинска 1, 3, 7 сентября в 15:43 по местному времени. В обратном направлении он стартует свой путь 4, 6 и 10 сентября в 12:30.

Поезд №290/289 «Екатеринбург – Анапа» будет отправляться из Челябинска с 15 по 27 сентября по нечетным числам в 00:37. В обратном направлении - по нечетным числам с 17 по 29 сентября в 14:50.

Билеты уже доступны в продаже. Поездка на поезде до Имеретинского Курорта и Анапы составит минимум 6 тысяч рублей в плацкарте. В купе будет дороже – от 9 тысяч рублей.

Также в Челябинской области с 1 сентября вводится льготный проезд для школьников и студентов в пригородных поездах. Скидка составит 50% и будет действительна до середины июня следующего года. Подробнее – по ссылке.

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