В Челябинске на улице Свободы появилась пешеходная зона с велодорожкой

Фото: администрация Челябинска

В Челябинске на улице Свободы на участке от Тимирязева до Плеханова появилась пешеходная зона с велодорожкой. Здесь разместили удобные скамейки и уличные кресла, а также установили велопарковки, фонарные столбы и стрелочные указатели.

В администрации Челябинска сообщили, что работы в дальнейшем продолжатся – пешеходная зона будет расширена вплоть до Привокзальной площади, причем с обеих сторон улицы.

Фото: администрация Челябинска

Фото: администрация Челябинска

— За лето пространство здесь полностью преобразилось — приведена в порядок пешеходная часть, проложена велодорожка, высажены 18 деревьев, 1,5 тысячи кустарников и обустроены газоны, — отметили в городской администрации.

Фото: администрация Челябинска

Напомним, пешеходную зону на улице Свободы обустраивали с весны. В следующем году прогулочный участок продлят. Преображение улицы Свободы распланировано до 2025 года. По задумке архитекторов, в оформлении тротуаров должны появиться необычные элементы — компактные качели и металлические деревья.

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