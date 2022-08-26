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Общество26 августа 2022 17:40

Челябинская прокуратура обжаловала приговор мужчине, зарезавшему маленькую дочь

Ведомство считает, что наказание слишком мягкое
Андрей МОСКВИЧЕВ
Суд посчитал, что убийство совершено по неосторожности

Суд посчитал, что убийство совершено по неосторожности

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Челябинской области решила обжаловать приговор жителю Троицка, который убил ножом свою двухлетнюю дочь. Ведомство не согласно с наказанием и считает, что оно должно было быть жестче.

— Оценив совокупность исследованных в судебном заседании доказательств, суд пришел к необоснованному выводу о переквалификации действий осужденного, выводы суда в указанной части противоречат собранным материалам уголовного дела, — объясняют в прокуратуре.

Суд приговорил Рамиза Асафандиярова к полутора годам строгого режима, посчитав, что преступление совершенно по неосторожности. Напомним, что во время пьяной ссоры, мужчина перерезал артерию ребенку, когда бросился с ножом на свою жену, которая держала девочку на руках.

Прокуратура же настаивает на наказании за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Апеляция уже подана в Челябинский облсуд.

— Просим признать мужчину виновным в соответствии с предъявленным следствием обвинением и по совокупности преступлений назначить наказание в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, — объясняют в ведомстве.

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