Челябинская прокуратура обжаловала приговор мужчине, зарезавшему маленькую дочь

Суд посчитал, что убийство совершено по неосторожности
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Прокуратура Челябинской области решила обжаловать приговор жителю Троицка, который убил ножом свою двухлетнюю дочь. Ведомство не согласно с наказанием и считает, что оно должно было быть жестче.
— Оценив совокупность исследованных в судебном заседании доказательств, суд пришел к необоснованному выводу о переквалификации действий осужденного, выводы суда в указанной части противоречат собранным материалам уголовного дела, — объясняют в прокуратуре.
Суд приговорил Рамиза Асафандиярова к полутора годам строгого режима, посчитав, что преступление совершенно по неосторожности. Напомним, что во время пьяной ссоры, мужчина перерезал артерию ребенку, когда бросился с ножом на свою жену, которая держала девочку на руках.
Прокуратура же настаивает на наказании за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Апеляция уже подана в Челябинский облсуд.
— Просим признать мужчину виновным в соответствии с предъявленным следствием обвинением и по совокупности преступлений назначить наказание в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, — объясняют в ведомстве.
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