Челябинская прокуратура обжаловала приговор мужчине, зарезавшему маленькую дочь

Суд посчитал, что убийство совершено по неосторожности Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Челябинской области решила обжаловать приговор жителю Троицка, который убил ножом свою двухлетнюю дочь. Ведомство не согласно с наказанием и считает, что оно должно было быть жестче.

— Оценив совокупность исследованных в судебном заседании доказательств, суд пришел к необоснованному выводу о переквалификации действий осужденного, выводы суда в указанной части противоречат собранным материалам уголовного дела, — объясняют в прокуратуре.

Суд приговорил Рамиза Асафандиярова к полутора годам строгого режима, посчитав, что преступление совершенно по неосторожности. Напомним, что во время пьяной ссоры, мужчина перерезал артерию ребенку, когда бросился с ножом на свою жену, которая держала девочку на руках.

Прокуратура же настаивает на наказании за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Апеляция уже подана в Челябинский облсуд.

— Просим признать мужчину виновным в соответствии с предъявленным следствием обвинением и по совокупности преступлений назначить наказание в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, — объясняют в ведомстве.

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