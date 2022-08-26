Во время ДТП под Челябинском перевернулась легковушка

Фото: пресс-служба ГИБДД Миасса
На одном из перекрестков Миасса произошло серьезное ДТП с двумя легковушками. Как рассказали в городском ГИБДД, одна из машин перевернулась после столкновения.
— 47-летняя водитель, управляя ВАЗ 2110 на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог, при выезде со второстепенной дороги не убедилась в безопасности маневра и совершила столкновение с двигающимся слева по дороге автомобилем Daewoo Nexia под управлением 49-летнего водителя, — рассказали в ведомстве.
От столкновения «ВАЗ» перевернулся, после чего снова встала на колеса. Как уточняют в Госавтоинспекции, в ходе происшествия никто из водителей не пострадал. Обе машины получили повреждения.
Ранее в Магнитогорске столкнулись трамвай и грузовик. Авария произошла на улице Магнитной.
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