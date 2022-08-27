В Челябинской области появилась новая экотропа

Фото: hornews.com

Александр Сафонов, Максим Хаванов, Михаил Ильясов и Дмитрий Разин, четверо жителей Челябинской области, презентовали новую экотропу «Петропавловка» в Катав-Ивановском районе. Об этом группа рассказала изданию hornews.com.

— «Петропавловка» — жемчужина, которая закатилась среди хребтов, красивейшее, уникальное место, — цитирует издания слова об экотропе Александра Сафонова.

Сама тропа начинается от окресностей села Меседа и заканчивается в районе вершины горы Пески на хребте Большая Сука. Общая протяженность маршрута составляет шесть километров в одну сторону. Кстати, с тропы можно попасть и в национальный парк «Зигальга»

Сами молодые люди переехали из разных городов в поселок Меседа и активно его развивают. Один из них — Дмитрий Разин — и вовсе возглавил поселение. Благодаря гранту, мужчины смогли облагородить тропу — на ней появился туалет и стоянка.

— Люди постепенно узнают об этих местах, приезжают, осматриваются. Многие вздыхают и начинают размышлять о переезде. Я думаю, это вопрос времени. Здесь потрясающая природа, жить — одно удовольствие, — делится Максим Ильясов.

Кстати, вход на экотропу бесплатный. Стоит это учитвывать, если вы собираетесь провести остаток лета на природе. Так, нацпарк «Таганай» уже объявил о повышении цен на входной билет.

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