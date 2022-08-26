В Челябинске из-за пожара эвакуировали жилой дом

Пострадавших в происшествии нет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Челябинске жильцы пятиэтажки на улице Воровского, 13Б эвакуировались из дома из-за пожара на крыше. Как рассказали в пресс-службе регионального МЧС, квартиры покинул 21 человек.

— Произошло возгорание на крыше, площадь 1 кв.м. Задымления в подъезде не было. Самостоятельно эвакуировались 21 человек. Пострадавших нет, — ответили в ведомстве.

Пожарным удалось ликвидировать ликвидировали возгорание. Предварительные причины возгорания сейчас устанавливаются.

Ранее в Магнитогорске спасли девушку, которая стояла на карнизе девятого этажа. Сотрудники МЧС поднялись к ней по автолестнице и спустили вниз.

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