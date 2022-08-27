В Челябинской области от коронавируса умерли два человека

За сутки ковид подтвердился у 508 южноуральцев Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За сутки в Челябинской области коронавирус подтвердился у 508 человек, из них 15 – школьники. Такие данные приводит региональный минздрав.

Всего за пандемию подтверждено 346 296 случаев заболевания COVID-19. На лечении сейчас остаются больше пяти тысяч человек. За прошедший день больницы покинули 273 человека. Двое – погибли от коронавируса.

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