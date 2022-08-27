Причиной пожара на крыше пятиэтажки в Челябинске стал газовый баллон

Жители вышли из дома самостоятельно. Фото: Челябинский пожарно-спасательный гарнизон

Причиной пожара на крыше пятиэтажки на улице Воровского вчера вечером стал газовый баллон. Как рассказали в Челябинском пожарно-спасательном гарнизоне, огонь увидели очевидцы.

Пожарные погасили пламя и закрутили вентиль. Фото: Челябинский пожарно-спасательный гарнизон

— На момент прибытия противопожарной службы происходило факельное горение: на кровле находились несколько газовых баллонов, один из которых пропусках газ, — сообщили в Челябинском пожарно-спасательном гарнизоне.

Сотрудники МЧС сбили пламя и закрутили вентиль, а газовая служба спустила баллоны с крыши. Жители дома сами вышли на улицу – дыма на лестнице не было. На месте работали пять единиц техники и 17 пожарных.

На крыше было несколько газовых баллонов, хотя это запрещено. Фото: Челябинский пожарно-спасательный гарнизон

По предварительным данным, подрядчики проводили на крыше работы. При этом хранить газовые баллоны здесь запрещено. Но точную причину будут устанавливать органы дознания.

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