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Спорт27 августа 2022 7:26

Южноуральские спортсмены взяли бронзу на Всероссийской спартакиаде по легкой атлетике

Они стали третьими в командной ходьбе на 35 километров
Анна ВОЛКОВА
Анна ВОЛКОВА
Южноуральские спортсмены уступили пальму первенства легкоатлетам из Мордовии.

Южноуральские спортсмены уступили пальму первенства легкоатлетам из Мордовии.

Сегодня, на второй день Всероссийской Спартакиады спортсменов по легкой атлетике в командной ходьбе на 35 километров южноуральские спортсмены Кристина Любушкина и Кирилл Шутов заняли третье место.

Первыми финишировали Сергей Кожевников и Маргарита Никифорова из Республики Мордовии сообщили в региональном минспорта.

I Всероссийская спартакиада среди сильнейших по легкой атлетике будет проходить до 28 августа. В ней принимают участие более 400 сильнейших спортсменов страны из 53 регионов. В программе — все олимпийские дисциплины. Спортсменам предстоит побороться за 46 комплектов наград.

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