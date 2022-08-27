Южноуральские спортсмены взяли бронзу на Всероссийской спартакиаде по легкой атлетике

Южноуральские спортсмены уступили пальму первенства легкоатлетам из Мордовии.

Сегодня, на второй день Всероссийской Спартакиады спортсменов по легкой атлетике в командной ходьбе на 35 километров южноуральские спортсмены Кристина Любушкина и Кирилл Шутов заняли третье место.

Первыми финишировали Сергей Кожевников и Маргарита Никифорова из Республики Мордовии сообщили в региональном минспорта.

I Всероссийская спартакиада среди сильнейших по легкой атлетике будет проходить до 28 августа. В ней принимают участие более 400 сильнейших спортсменов страны из 53 регионов. В программе — все олимпийские дисциплины. Спортсменам предстоит побороться за 46 комплектов наград.

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