Открылись и точка. «Макдональдс» под новым брендом наконец-то заработал в центре Челябинска

На входе шарики. Единственное что говорит о долгожданном и громком открытии. Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

Картошки в меню нет, народа тоже. В центре Челябинска наконец-то открылись закусочные «Вкусно — и точка». Впрочем и без особой помпы и ажиотажа. Настроение создают разве что шарики на входе, толп голодных челябинцев тоже не видно. Наш корреспондент заглянул бывший «Макдональдс» в ТРК «Урал».

Толп голодных челябинцев не видно. Хоть и суббота. Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

Обстановка не особо отличается от прежней. Мебель все та же, поменяли несколько плакатов, сделали генеральную уборку. Для праздничности сотрудница раздает детям шарики на палочке. Картошки в меню нет.

Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

— По некоторым причинам картошки в меню нет, но она обязательно появится позднее, — обещает сотрудница.

Картошки в меню пока нет. Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

Первая «Вкусно — и точка» открылась на Комсомольском проспекте в июне. Как это было – читайте в нашем материале. Всего в Челябинске шесть точек быстрого питания.

Вот в такой упаковке подают коктейли и бургеры. Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.