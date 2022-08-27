В Копейске нашли тело 14-летнего подростка

В обстоятельствах разбираются следователи. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В огороде частного дома Копейска обнаружили труп 14-летнего подростка. Информацию подтвердили в СКР по Челябинской области. В группе «Копейск (В)Теме | Новости» во ВКонтакте сообщают, что школьник покончил с собой - при нем была предсмертная записка.

— Проводится проверка, все обстоятельства происшествия устанавливаются, — сообщил КП-Челябинск старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Напомним, неделю назад в Копейске на остановке транспорта «Молодость» обнаружили бездыханное тело девушки.

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