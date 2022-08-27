«Мое имущество!»: в Челябинске мужчина, узнав о разводе, сжег свою машину и авто супруги

Машины супругов припаркованы рядом. Фото: "Местоположение ДПС Челябинск" / Vk.com.

До чего иногда доводят ссоры. Сегодня, 27 августа, в 8 утра возле дома на Героя России Молодова, 17 в Курчатовском районе мужчина после ссоры со своей женой, котоаря угрожала ему разводом, сжег свой автомобиль. Рядом стояла машина супруги - пострадала и она.

— Поругались муж и жена, супруга сказала, что подает на развод. Муж сказал «Мое имущество!» и пошел спалил свой Renault Duster. Огнем зацепило соседскую Lada Kalina, — сообщают очевидцы.

Фото: "Местоположение ДПС Челябинск" / Vk.com.

В городской полиции инцидент подтвердили. Как сообщила КП-Челябинск сотрудник пресс-службы ГУ МВД по Челябинску Любовь Гайнулина, сообщение поступило в отдел полиции «Курчатовский», на месте работали сотрудники полиции:

— Владельцы транспортных средств установлены. Сейчас проводится проверка, выясняются причины возгорания.

Если подтвердится, что авто поджег сам раздосадованный семьянин, то наказания он избежит.

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