В Челябинской области родные погибшей в ДТП семьи ищут записи с видеорегистраторов

А аварии погибла семья с годовалым ребенком. Фото: УГИБДД по Челябинской области

Родственники семьи, которая погибла в страшной аварии неделю назад на трассе в Варненском районе, ищут записи момента ДТП. Об этом сообщила знакомая семьи Лилиана Чугунова.

— Давайте смотреть правде в глаза. В нашей стране деньги и связи делают все. И не всегда виновник несет полное наказание. В связи с этим нам необходимо подтверждение в формате видеозаписи. Только она станет стопроцентным гарантом, что судом будет назначено положенное наказание, — отмечает Лилиана Чугунова. — Да, сегодня зафиксировано, что он пошел на обгон (умышленно). Но не факт, что завтра «обгон» не перерастет в не качественное дорожное полотно и тогда все будет переквалифицированно в «водитель не справился с управлением». И тогда наказание будет минимальным.

Напомним, 54-летний водитель Skoda Octavia выполнял маневр обгона и неосмотрительно выехал на встречную полосу. В это время шел дождь, ухудшая видимость. И столкнулся с Chevrolet. В результате аварии погибли все, кто находился в Chevrolet: 35-летний водитель 34-летняя женщина и годовалый ребенок.

Как рассказали позже в прокуратуре региона, водитель автомобиля Skoda 66 раз привлекался к административной ответственности за 2021–2022 годы.

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