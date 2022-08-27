Золото - у Василия Мизинова. Фото: правительство Челябинской области.

В Челябинске наградили победителей состязаний по спортивной ходьбе Всероссийской спартакиады по легкой атлетике. Заслуженные медали вручили губернатор Челябинской области Алексей Текслер и многократная чемпионка Паралимпийских игр, мира и Европы Рима Боталова.

Первое и второе место в командной гонке на 35 км заняли спортсмены из Мордовии. Бронзу завоевали южноуральцы Кирилл Шутов и Кристина Любушкина.

Бронзу завоевали южноуральцы Кирилл Шутов и Кристина Любушкина. Фото: правительство Челябинской области.

Южноуральский спортсмен Василий Мизинов стал победителем Всероссийской спартакиады в ходьбе на 20 км среди мужчин – 1:20:16. От радости на финише он начал отжиматься. Сказал, что ему просто пришла такая шальная мысль. Второе место у Антона Курбатова (1:21:02), третье – у Кирилла Грудкина (1:21:30).

Победительницей Всероссийской спартакиады в ходьбе на 20 км стала Эльвира Чепарева. Фото: правительство Челябинской области.

Победительницей Всероссийской спартакиады в ходьбе на 20 км стала Эльвира Чепарева (1:26:12). Второе место у Рейхан Каграмановой (1:28:31), третье – у Клавдии Афанасьевой (1:29:52).

Фото: правительство Челябинской области.

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