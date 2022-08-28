В Челябинске начался городской марафон из-за которого ограничили движение на Северо-западе

На марафон зарегистрировались более 2 тысяч человек. Фото: пресс-служба минспорта Челябинской области

В Челябинске начался городской марафон. Зарегистрировались на него более 2 тысяч человек. Участники пробегут дистанции в 1, 10,5, 21,1 и 42,2 километра. Мероприятие открыл олимпийский чемпион, спортивный директор Всероссийской федерации легкой атлетики Юрий Борзаковский.

– Желаю всем показать свой результат в забеге, к которому вы так долго готовились. Очень значимо пробежать в дни, когда по всей стране проходит Спартакиада сильнейших атлетов России, – сказал Юрий Борзаковский, обращаясь к участникам забега.

Для проведения марафона с 7:00 15:00 на Северо-западе города ограничили движение транспорта. Проехать будет нельзя от «Трактора» по Салавата Юлаева, Академика Макеева, Университетской набережной до улицы Чайковского.

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