В Челябинской области телефонные мошенники лишили четверых работяг почти миллиона рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Телефонные мошенники, затаившиеся с началом СВО, вновь активизировались и начали атаковать жителей Челябинской области. В этот раз жертвой стала четверка рабочих – бригадир, проводник, сварщик и монтажник из Миасса, Челябинска, Еманжелинского и Сосновского районов. Все – взрослые мужчины в возрасте от 42 до 56 лет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Двоим мужчинам позвонили «специалисты» из якобы службы поддержки банка и убедили, что сбережения нужно перевести на другую банковскую ячейку. Якобы, более защищенную, но в реальности контролируемую мошенниками.

Сварщика мошенники напугали информацией о попытке оформления на его номер кредита неизвестными людьми. По стандартной схеме, применяемой жуликами, чтобы это избежать нужно самому взять кредит и перевести деньги на «особый» счет.

Другую схему использовали в отношении монтажника. С ним связались «операторы сотовой связи» и предложили перейти на выгодный тариф. Для этого ему прислали СМС-сообщение, озвучив данные из которого он дал доступ мошенникам к своим банковским счетам.

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