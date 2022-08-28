В Челябинской области загорелся травматологический корпус больницы

При пожаре никто не пострадал. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области

В Коркино Челябинской области загорелся травматологический корпус городской больницы. В это время в нем находились пациенты, часть из которых – малоподвижные.

– Прибыв к месту вызова, сотрудники МЧС оперативно эвакуировали из опасной зоны четырех малоподвижных пациентов. Еще 13 человек, из них 7 человек персонала, вышли на свежий воздух самостоятельно, –сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Пожар возник на втором этаже здание. Его быстро ликвидировали. Возможно, он начался из-за короткого замыкания оборудования.

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