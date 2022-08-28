Старт Челябинскому марафону-2022 дал Олимпийский чемпион Юрий Борзаковский. Фото Минспорт Челябинской области.

Челябинский марафон-2022 сегодня, 28 августа, собрал более 2000 участников, которые вышли на старт дистанций 42,2, 21,1, 10,55 и один километр. Километровый забег оказался самым массовым. А на старт трех основных дистанций вышли почти 750 человек.

Победу в марафоне отпраздновал известный челябинский марафонец и участник различных трейловых пробегов Петр Жолнин — 2.33,48. Кстати, в свое время Петр стал победителем многодневного горного ультрамарафона на 800 км!

У женщин "золото" марафона у Антонины Юшиной из поселка Увельский – 2.52,11. На втором месте — рекордсменка России в суточном беге Александра Овсянникова.

На полумарафонской дистанции 21,1 км победу одержал Андрей Миняков (Свердловская область) — 1.10,32, у женщин лучшее время у Сусанны Хажиевой из Бакала — 1.23,07. Первым на финише 10-километровой дистанции был Дмитрий Хамаев (Миасс) — 35.06, у женщин - Элина Лунева (Челябинск) — 37.32.

Кстати, старт Челябинскому марафону дал Олимпийский чемпион Юрий Борзаковский

Челябинский марафон-2022, результаты победителей и призеров:

10,5 км, мужчины

1. Дмитрий Хамаев – 35:06

2. Иван Петриванов – 35:51

3. Александр Сергеев – 36:28

10,5 км, женщины

1. Элина Лунева – 37:32

2. Олеся Шуклина – 37:51

3. Виктория Хабарова – 39:27

21 км, мужчины

1. Андрей Миняков – 1:10:32

2. Андрей Брызгалов – 1:11:49

3. Рустам Кульмухаметов – 1:12:17

21 км, женщины

1. Сусанна Хажиева – 1:23:07

2. Наталья Нещерет – 1:33:58

3. Анастасия Деркач – 1:36:21

42 км, мужчины

1. Петр Жолнин – 2:33:48

2. Алексей Колчанов – 2:40:14

3. Михаил Саночкин – 2:40:27

42 км, женщины

1. Антонина Юшина – 2:52:11

2. Александра Овсянникова – 3:04:41

3. Светлана Перцева – 3:17:34

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